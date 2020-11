Come creare un filtro Instagram efficace per le immagini (Di lunedì 2 novembre 2020) Instagram resta inamovibilmente il social numero uno per quanto concerne la condivisione di immagini e foto personali. Una volta diventato punto di riferimento nel settore, ha suscitato l’interesse di Mark Zuckerberg – fondatore di Facebook – che ha deciso di acquisirlo e portare dunque dalla sua parte il primo diretto concorrente del social blu. Più passa il tempo, più Instagram si rinnova e si espande, aggiungendo nuove funzionalità adatte a tutti, soprattutto nelle stories, che sono lo strumento più utilizzato al suo interno. Con l’avvento degli influencer in questi anni, è scattata la lotta alla foto migliore, che deve essere perfetta per posa, luce, scenario e tutto il resto; gli emulatori sono aumentati a dismisura – specialmente tra i più giovani – e ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020)resta inamovibilmente il social numero uno per quanto concerne la condivisione die foto personali. Una volta diventato punto di riferimento nel settore, ha suscitato l’interesse di Mark Zuckerberg – fondatore di Facebook – che ha deciso di acquisirlo e portare dunque dalla sua parte il primo diretto concorrente del social blu. Più passa il tempo, piùsi rinnova e si espande, aggiungendo nuove funzionalità adatte a tutti, soprattutto nelle stories, che sono lo strumento più utilizzato al suo interno. Con l’avvento degli influencer in questi anni, è scattata la lotta alla foto migliore, che deve essere perfetta per posa, luce, scenario e tutto il resto; gli emulatori sono aumentati a dismisura – specialmente tra i più giovani – e ...

ferrazza : Leggo di accorati appelli a non far parlare i virologi. Io partirei invece dai politici che, oltre a creare confusi… - AngeloTofalo : Per combattere gli effetti sociali ed economici di minacce, oggi in primo piano, come il #Covid19, è necessario cre… - AntonioMarconi4 : RT @SignorErnesto: Ricordo alla gentile clientela che il l'11 aprile il Lazio aveva 203 persone in terapia intensiva, con 3730 casi attivi… - PaoloBMb70 : #covid_19 È stato il #GovernoConteBis a creare tutta questa situazione: come può pure risolverla? #DESTITUZIONESUBITO!?????????? #RaiNews - JorioAntonio : RT @SignorErnesto: Ricordo alla gentile clientela che il l'11 aprile il Lazio aveva 203 persone in terapia intensiva, con 3730 casi attivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come creare Come creare una storia in evidenza su Instagram Proiezioni di Borsa