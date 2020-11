Cina, l’attività manifatturiera si conferma in espansione (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di ottobre, l’indice PMI manifatturiero della Cina elaborato dalla società privata Caixin è migliorato ed ha superato le aspettative degli analisti. L’indicatore si è attestato a 53,6 punti contro i 53 della rilevazione precedente. Il consensus segnalava un PMI manifatturiero di 52,8 punti. Una lettura superiore a 50 nell’indagine mensile sulle aziende indica un’espansione. Pubblicato anche il PMI manifatturiero ufficiale che, sempre a ottobre, si è attestato a 51,4 punti, rispetto ai 51,3 punti stimati. Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di ottobre, l’indice PMI manifatturiero dellaelaborato dalla società privata Caixin è migliorato ed ha superato le aspettative degli analisti. L’indicatore si è attestato a 53,6 punti contro i 53 della rilevazione precedente. Il consensus segnalava un PMI manifatturiero di 52,8 punti. Una lettura superiore a 50 nell’indagine mensile sulle aziende indica un’. Pubblicato anche il PMI manifatturiero ufficiale che, sempre a ottobre, si è attestato a 51,4 punti, rispetto ai 51,3 punti stimati.

