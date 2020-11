Bertolaso su Contagi: il Paese è al Collasso, Bisogna Chiudere per un Mese (Di lunedì 2 novembre 2020) Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, parla di Contagi e della situazione attuale dell’Italia. “Nella prima ondata siamo stati tempestivi, nella seconda hanno dormito. Dobbiamo subito fermarci per un Mese. La situazione purtroppo è destinata a peggiorare” afferma. “Bisogna Chiudere il Paese per rallentare i Contagi. Ma poi però dobbiamo approfittarne per resettare la … Leggi su youreduaction (Di lunedì 2 novembre 2020) Guido, ex capo della Protezione Civile, parla die della situazione attuale dell’Italia. “Nella prima ondata siamo stati tempestivi, nella seconda hanno dormito. Dobbiamo subito fermarci per un. La situazione purtroppo è destinata a peggiorare” afferma. “ilper rallentare i. Ma poi però dobbiamo approfittarne per resettare la …

Corriere : Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un mese, subito» - VittoriaCicu : RT @orizzontescuola: Coronavirus, Bertolaso: “Bisogna chiudere il Paese per un mese per rallentare i contagi. Nella seconda ondata abbiamo… - orizzontescuola : Coronavirus, Bertolaso: “Bisogna chiudere il Paese per un mese per rallentare i contagi. Nella seconda ondata abbia… - ClaudioCrosara : @Noiconsalvini Ha sicuramente ragione,ma allora anziché sparare nel mucchio perché non prendete Bertolaso,vi chiude… - LaPix89 : #Bertolaso: fiction TV per sensibilizzare su emergenza #COVID19 Suggerimenti? Gli occhi del #COVID Linda e l'infe… -