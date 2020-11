Badminton, Europei Junior Lahti 2020: Luca Zhou accede ai sedicesimi di finale (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella prima giornata degli Europei Junior individuali 2020 scattati oggi a Lahti, in Finlandia, con il primo turno dei singolari maschile e femminile, è sceso in campo il primo degli azzurrini impegnati, Luca Zhou, che si è qualificato ai sedicesimi di domani superando il lussemburghese Jerome Pauquet in rimonta in tre set con lo score di 12-21 21-17 21-6 in 43 minuti di gioco. Domani si disputeranno il sedicesimi dei singolari maschile e femminile e del doppio femminile ed i trentaduesimi dei doppi maschile e misto. I RISULTATI DEL 2 NOVEMBRE Singolare maschile – Trentaduesimi di finaleLuca Zhou (Italia) – Jerome Pauquet (Lussemburgo) 12-21 21-17 ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella prima giornata degliindividualiscattati oggi a, in Finlandia, con il primo turno dei singolari maschile e femminile, è sceso in campo il primo degli azzurrini impegnati,, che si è qualificato aidi domani superando il lussemburghese Jerome Pauquet in rimonta in tre set con lo score di 12-21 21-17 21-6 in 43 minuti di gioco. Domani si disputeranno ildei singolari maschile e femminile e del doppio femminile ed i trentaduesimi dei doppi maschile e misto. I RISULTATI DEL 2 NOVEMBRE Singolare maschile – Trentaduesimi di(Italia) – Jerome Pauquet (Lussemburgo) 12-21 21-17 ...

