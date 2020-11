Auto elettriche e ibride, a settembre meglio del diesel in Europa. E’ record (Di lunedì 2 novembre 2020) In questo anno disgraziato, sia per l’economia che per la salute, c’è da registrare un primato che solo poco tempo fa sarebbe parso impossibile: quello della preminenza dell’elettrificazione sul diesel. Secondo uno studio di Jato Dynamics, infatti, per la prima volta nella storia europea in settembre le immatricolazioni di vetture elettrificate (elettriche pure, ibride e ibride plug-in) hanno superato quelle di veicoli spinti da motori a gasolio. A settembre 2020 il mercato europeo è cresciuto di circa l’1% rispetto allo stesso mese del 2019, sebbene le perdite di immatricolazioni da inizio anno si attesti intorno al 29% a causa dei lockdown nei vari paesi. In particolare, le vendite hanno quasi toccato quota 1.200.000: solo il 28,4% di queste, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) In questo anno disgraziato, sia per l’economia che per la salute, c’è da registrare un primato che solo poco tempo fa sarebbe parso impossibile: quello della preminenza dell’elettrificazione sul. Secondo uno studio di Jato Dynamics, infatti, per la prima volta nella storia europea inle immatricolazioni di vetture elettrificate (pure,plug-in) hanno superato quelle di veicoli spinti da motori a gasolio. A2020 il mercato europeo è cresciuto di circa l’1% rispetto allo stesso mese del 2019, sebbene le perdite di immatricolazioni da inizio anno si attesti intorno al 29% a causa dei lockdown nei vari paesi. In particolare, le vendite hanno quasi toccato quota 1.200.000: solo il 28,4% di queste, ...

Energie rinnovabili e produzione di auto elettriche sono i settori che più beneficeranno del nuovo ambizioso obiettivo per il clima fissato dall’Europa per raggiungere il traguaro zero emissioni. Lo ...

