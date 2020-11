World of Warcraft: Shadowlands, la nuova espansione aprirà i battenti il 24 Novembre (Di domenica 1 novembre 2020) Nella giornata di ieri Blizzard ha annunciato il lancio di World of Warcraft: Shadowlands per la mezzanotte del 24 Novembre, dopo aver poco più di un mese fa annunciato un rinvio rispetto alla data inizialmente prevista per il lancio. Shadowlands è l’ottava espansione di World of Warcraft, il celebre RPG multiplayer di Blizzard lanciato originariamente nel 2004, che vedrà gli eroi di Alleanza ed Orda avventurarsi per la prima volta nelle Terretetre (o Shadowlands), l’aldilà per gli esseri mortali dell’universo di Warcraft, nel tentativo di fermare il piano di morte e distruzione ordito dal Carceriere, responsabile dell’area che accoglie le anime degli esseri più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Nella giornata di ieri Blizzard ha annunciato il lancio diofper la mezzanotte del 24, dopo aver poco più di un mese fa annunciato un rinvio rispetto alla data inizialmente prevista per il lancio.è l’ottavadiof, il celebre RPG multiplayer di Blizzard lanciato originariamente nel 2004, che vedrà gli eroi di Alleanza ed Orda avventurarsi per la prima volta nelle Terretetre (o), l’aldilà per gli esseri mortali dell’universo di, nel tentativo di fermare il piano di morte e distruzione ordito dal Carceriere, responsabile dell’area che accoglie le anime degli esseri più ...

Jumpgum1 : WORLD OF WARCRAFT - SONO FINITO NELLA TANA DEI RAGNI GIGANTI - Lukather : @Vitoiuvara World of Warcraft legion? Ma è uscito anni fa - Asgard_Hydra : World of Warcraft Shadowlands da record: l'espansione più preordinata della storia di WoW - shoppointy : WORLD OF WARCRAFT SHADOWLANDS:ARRIVERÀ IL 23 NOVEMBRE - app3t_ : @EffeGORE Io mi sono dato alle mount di World of Warcraft, è la fine. ?? -