Veronica Satti choc a Domenica Live: "mi hanno trovata in una pozza di sangue…" (Di domenica 1 novembre 2020) Veronica Satti, ospite questo pomeriggio con la mamma Mimma a Domenica Live, ha fatto una difficile confessione. La ragazza, figlia di Bobby Solo, ha raccontato di soffrire del disturbo borderline di personalità e che ultimamente ha avuto un forte attacco. Poco più di un mese fa infatti la ragazza è stata trovata in una pozza di sangue dopo che si era tagliata braccia e gambe. Immediato il soccorso da parte della famiglia e il ricovero in ospedale. Ecco le sue parole riportate da Biccy.it: Ero depressa da molto tempo e fingevo di essere felice solo perché volevo crearmela, ma era un'illusione. Barbara d'Urso interviene e afferma: Ho visto quella foto, ...

