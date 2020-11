Trump sta preparando un colpo di stato mediatico

Leggi su linkiesta

(Di domenica 1 novembre 2020) L’autorevole sito di informazione Axios ha svelato il piano di Donald, anticipato ad amici e consiglieri, di dichiararsi vincitore delle elezioni presidenziali già martedì sera nel caso fosse in vantaggio nei conteggi delle schede, senza dover aspettare di aggiungere le settantacinque milioni di schede espresse via posta o con le procedure di voto anticipato. Axios ha detto di avere tre fonti diverse. L’idea diè quella di annunciare dal podio della Casa Bianca la sera stessa del 3 novembre di essererieletto se avrà vinto, o sarà solo in vantaggio, in Ohio, Florida, North Carolina, Texas, Iowa, Arizona e Georgia. «Il team– ha scritto Axios – stasi a dire che le schede inviate via posta ...