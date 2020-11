Tragedia in pista | Osvaldo muore alla guida del suo go-kart | inutile ogni soccorso

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 1 novembre 2020)a Settimo Torinese. Perde la vita sulladi go-Bailetti, un uomo in pensione di 69 anni. Si trovava presso il circuito Le Sirene di Cavaglià quando a causa di un improvviso malore l’uomo ha dovuto accostare a bordo, in prossimità della curva. Avrebbe accostato il mezzo, secondo quanto riferito dai testimoni, per poi perdere i sensi. Probabilmente il cuore diha smesso di battere ancora prima di quella curva. L’uomo è stato trovato accovacciato con la testa sul volante. Ildegli operatori sanitari non ha salvato il pensionato, nonostante tanti sono stati i tentativi di riportarlo in vita.era un cliente affezionato del circuito.. Erano le 13 quando ...