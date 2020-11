Sampdoria-Genoa oggi in tv su Sky o Dazn? Orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 1 novembre 2020) Il programma di Sampdoria-Genoa, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I blucerchiati sono reduci da una serie di vittorie convincenti. La squadra di Rolando Maran, invece, ha bisogno di punti per staccarsi dalla zona pericolosa della classifica. L’incontro, in programma oggi domenica 1 novembre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I blucerchiati sono reduci da una serie di vittorie convincenti. La squadra di Rolando Maran, invece, ha bisogno di punti per staccarsi dalla zona pericolosa della classifica. L’incontro, in programmadomenica 1 novembre alle ore 20:45, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine.

