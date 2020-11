Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni del Derby della Lanterna (Di domenica 1 novembre 2020) Stracittadina (senza pubblico) al “Ferraris”: Sampdoria-Genoa si affrontano nel posticipo della settima giornata di campionato. Le probabili formazioni Un Derby della Lanterna “spento” a causa dell’assenza di pubblico ma Sampdoria-Genoa promettono spettacolo nella stracittadina. Al “Ferraris”, il match chiude la domenica della settima giornata con il posticipo delle 20:45 (diretta tv su Sky Calcio 1). Avvio straordinario della Doria: dopo il ko all’esordio contro la Juventus, Ranieri ha centrato 3 vittorie consecutive, in particolar modo quelle contro Lazio (3-0) e Atalanta (3-1 a Bergamo). In settimana è arrivata anche la vittoria ... Leggi su zon (Di domenica 1 novembre 2020) Stracittadina (senza pubblico) al “Ferraris”:si affrontano nel posticiposettima giornata di campionato. LeUn“spento” a causa dell’assenza di pubblico mapromettono spettacolo nella stracittadina. Al “Ferraris”, il match chiude la domenicasettima giornata con il posticipo delle 20:45 (diretta tv su Sky Calcio 1). Avvio straordinarioDoria: dopo il ko all’esordio contro la Juventus, Ranieri ha centrato 3 vittorie consecutive, in particolar modo quelle contro Lazio (3-0) e Atalanta (3-1 a Bergamo). In settimana è arrivata anche la vittoria ...

