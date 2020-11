Regione Campania, il Presidente De Luca: “No a lockdown localizzati, servono misure comuni” (Di domenica 1 novembre 2020) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha così parlato nel corso dell’incontro con i ministri Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, durante … L'articolo Regione Campania, il Presidente De Luca: “No a lockdown localizzati, servono misure comuni” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 1 novembre 2020) Ildella, Vincenzo De, ha così parlato nel corso dell’incontro con i ministri Ildella, Vincenzo De, durante … L'articolo, ilDe: “No acomuni” proviene da ForzAzzurri.net.

SkyTG24 : Il nostro inviato @paolofratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a… - fanpage : #Napoli a ferro e fuoco. In migliaia sotto la sede della Regione #Campania sono arrivate allo scontro con le forze… - Agenzia_Ansa : Guerriglia urbana a #Napoli, fumogeni contro sede Regione . Manifestanti no-lockdown bersagliano palazzo anche con… - UGiangrieco : RT @valy_s: La migliore risposta a #DeLuca ?? viene da questa bambina. Qualcuno, in primis il ridicolo presidente della Regione #Campania, h… - CastigamattU : RT @valy_s: La migliore risposta a #DeLuca ?? viene da questa bambina. Qualcuno, in primis il ridicolo presidente della Regione #Campania, h… -