Paolo Brosio protagonista di un “bestemmia gate”: chi lo avrebbe mai detto (Di domenica 1 novembre 2020) Paolo Brosio è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5 da neppure tre giorni ma di lui si parla sui social e su tutti i portali che seguono il reality di Canale 5, e dobbiamo ammetterlo, non con i toni che forse gli autori si auguravano. In queste ore sui social, dopo ben due esclamazioni molto discutibili di Brosio, è esploso il caso bestemmia. Ci si interroga su due momenti diversi nei quali, a detta di molti spettatori, Brosio avrebbe bestemmiato. Ecco capirete bene che dire Brosio e dire bestemmia nella stessa frase, come ci ricorderebbe Pupo, sarebbe un “ossimoro”. E di certo gli autori tutto avrebbero pensato fuorchè di dover valutare una possibile squalifica. E dopo tutto quello che è successo. Brosio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 1 novembre 2020)è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 5 da neppure tre giorni ma di lui si parla sui social e su tutti i portali che seguono il reality di Canale 5, e dobbiamo ammetterlo, non con i toni che forse gli autori si auguravano. In queste ore sui social, dopo ben due esclamazioni molto discutibili di, è esploso il caso bestemmia. Ci si interroga su due momenti diversi nei quali, a detta di molti spettatori,bestemmiato. Ecco capirete bene che diree dire bestemmia nella stessa frase, come ci ricorderebbe Pupo, sarebbe un “ossimoro”. E di certo gli autori tuttoro pensato fuorchè di dover valutare una possibile squalifica. E dopo tutto quello che è successo....

