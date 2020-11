Napoli, i convocati di Gattuso per il Sassuolo: out Insigne (Di domenica 1 novembre 2020) Napoli - Oggi alle 18 allo Stadio San Paolo, il Napoli sfiderà il Sassuolo . Gli uomini di Gattuso sono attualmente terzi in classificacon 11 punti insieme ai neroverdi e all'Inter e cercheranno di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020)- Oggi alle 18 allo Stadio San Paolo, ilsfiderà il. Gli uomini disono attualmente terzi in classificacon 11 punti insieme ai neroverdi e all'Inter e cercheranno di ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSassuolo ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #RealSociedadNapoli ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - sportli26181512 : #Napoli, i convocati di Gattuso per il Sassuolo: out Insigne: Il capitano si è infortunato durante la sfida di Euro… - IAMCALCIONAPOL : Juve Stabia, sei indisponibili: i convocati per il match col Bisceglie -