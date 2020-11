Montecappone e Mirizzi | missione Verdicchio dei Castelli di Jesi

Leggi su winemag

(Di lunedì 2 novembre 2020) Monteccapone e, ovverodeidi. Gianluca ‘ Utopia ‘ha lavorato tanto negli anni per trasformare i due brand di famiglia in sinonimi del vino simbolo delle Marche.è un’azienda esistente adagli anni Sessanta, rilevata nel 1997 dalla famiglia Bomprezzi-, già proprietaria dell’omonima Enoteca di via Tuscolana, a Roma. Oggi sono 40 gli ettari di vigneti e oliveti a disposizione sulle colline die dei suoi. I vini simbolo iprendono il nome di “Utopia“, a sua volta soprannome del titolare. Alla guida enologica della cantina c’è Lorenzo Landi, chiamato a ...