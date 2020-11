LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: gruppo a 40? dei fuggitivi. Inizia l’Alto del Cordal (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Luis Leon Sanchez allunga tra i fuggitivi con Cattaneo a ruota. 16.07 27 chilometri al traguardo. Inizia l’Alto del Cordal. 16.04 Il gruppo maglia rossa è a soli 40″ dalla testa della gara composta da Roux e Guillaume Martin. 16.00 La Movistar tira fortissimo in questa fase di avvicinamento all’Alto del Cordal. 15.57 Il vantaggio dei fuggitivi scende a 1′ quando mancano 37 km al traguardo. 15.54 I Movistar spingono forte anche in discesa per non lasciare spazio a De La Cruz e chiudere il gap con i fuggitivi. 15.51 Caduto nella stessa discesa anche Amador della Ineos Grenadiers. 15.48 Caduto Davide Formolo in discesa!!! 15.44 Nel gruppo di ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Luis Leon Sanchez allunga tra icon Cattaneo a ruota. 16.07 27 chilometri al traguardo.l’Alto del. 16.04 Ilmaglia rossa è a soli 40″ dalla testa della gara composta da Roux e Guillaume Martin. 16.00 La Movistar tira fortissimo in questa fase di avvicinamento all’Alto del. 15.57 Il vantaggio deiscende a 1′ quando mancano 37 km al traguardo. 15.54 I Movistar spingono forte anche in discesa per non lasciare spazio a De La Cruz e chiudere il gap con i. 15.51 Caduto nella stessa discesa anche Amador della Ineos Grenadiers. 15.48 Caduto Davide Formolo in discesa!!! 15.44 Neldi ...

