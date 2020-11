LIVE F1 | GP Imola 2020 in DIRETTA | ritiro per Verstappen e Safety Car Hamilton e Bottas comandano Leclerc 4° e Vettel 14°

(Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57°giro/63: Sarà un restart molto difficile, visto che anchevorrà provarci su. 56° giro/63: Le macchine doppiate ora si devono sdoppiare e sorpassano laCar. 55° giro/63: In questa situazionepuò puntare al podio, con Ricciardo davanti. Una ripartenza dellaCar che sarà molto calda. 55° giro/63: Di seguito la classifica aggiornata: 1 LewisMercedesLEADER 2 2 ValtteriMercedes+3.080 2 3 Daniel RICCIARDO Renault+4.497 1 4 CharlesFerrari+4.843 1 5 Alexander ALBON Red Bull Racing+5.567 1 6 Lando NORRIS McLaren+6.464 2 7 Sergio PEREZ Racing Point+10.131 2 8 Daniil KVYAT ...

Il 13 ° round del Mondiale di Imola, si aggiorna in tempo realeGiusto Ferronato1 novembre - ImolaFare clic per aggiornare (63 giri)51 ° giro - Fuori ...27° giro - Leclerc supera Magnussen per la nona posizione e allunga su Albon che non riesce a passare il danese della Haas Hamilton decide di non fermarsi al pit-stop e continua a ...