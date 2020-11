La Juve risorge a Spezia grazie a Cr7

Leggi su agi

(Di domenica 1 novembre 2020) AGI - Dopo due pareggi di fila, latorna a vincere in campionato nel segno del rientrante Ronaldo, passando per 4-1 sul campo dello. Decisiva la doppietta del portoghese (entrato dalla panchina) e il sigillo di Rabiot, che rendono vano il pareggio di Pobega dopo il momentaneo vantaggio di Morata. Bianconeri che salgono a quota 12 punti in classifica, momentaneamente secondi alla pari dell'Atalanta. La squadra di Pirlo ci mette appena un quarto d'ora a sbloccare le marcature, con il solito dubbio del fuorigioco o non fuorigioco: Danilo verticalizza per McKennie, assist per Morata che a porta vuota mette dentro, ma la bandierina si alza. Stavolta però il Var è benevolo con lo spagnolo e l'1-0 è valido, anche se più tardi (sempre per fuorigioco millimetrico) allo stesso Morata viene annullata la doppietta ...