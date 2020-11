Juventus, Vieri difende i bianconeri: “Quando il Barcellona gioca così…” (Di domenica 1 novembre 2020) Durante la conferenza stampa di Andrea Pirlo di ieri pomeriggio, l’argomento principale delle domande postegli dagli inviati vertevano principalmente su una questione: la brutta prestazione di mercoledì sera contro il Barcellona. In casa Juventus ci si interroga ancora, a distanza di quattro giorni, su cosa non abbia funzionato quella sera, nonostante le avvisaglie della debacle si fossero già avvertite precedentemente in campionato. Ora, nel giorno del 123° anniversario della fondazione del club bianconero, la squadra del Maestro è pronta a ripartire per dimostrare che la Juventus vista in settimana non può essere quella vera. Appuntamento alle 15:00 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro lo Spezia, autentica bestia nera della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 1 novembre 2020) Durante la conferenza stampa di Andrea Pirlo di ieri pomeriggio, l’argomento principale delle domande postegli dagli inviati vertevano principalmente su una questione: la brutta prestazione di mercoledì sera contro il. In casaci si interroga ancora, a distanza di quattro giorni, su cosa non abbia funzionato quella sera, nonostante le avvisaglie della debacle si fossero già avvertite precedentemente in campionato. Ora, nel giorno del 123° anniversario della fondazione del club bianconero, la squadra del Maestro è pronta a ripartire per dimostrare che lavista in settimana non può essere quella vera. Appuntamento alle 15:00 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro lo Spezia, autentica bestia nera della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

