Juventus contro lo Spezia con Ronaldo part-time (Di domenica 1 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Cristiano Ronaldo è negativo al coronavirus Sarà a disposizione per la partita contro lo Spezia… - OptaPaolo : 2 - La Juventus non ha mai effettuato più di due tiri nello specchio nel corso dei primi tempi di gioco di questo c… - OptaPaolo : 2 - La #Juventus non tentava al massimo due tiri in casa in un primo tempo di #ChampionsLeague dal dicembre 2009, c… - MCriscitiello : RT @OfficialASRoma: ?????? Alle 10:00 #ASRoma in campo a Trigoria contro la Juventus per la 6a giornata di #Primavera1TIM ?? Boer; Ndiaye, Vic… - ZonaGiallorossa : ?? FORMAZIONE UFFICIALE ?? Ecco la formazione ufficiale della #Roma Primavera che scenderà in campo contro la… -