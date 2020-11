Juve, Ronaldo dopo la doppietta allo Spezia: "Polemiche sul tampone? Cristiano is back!" (Di domenica 1 novembre 2020) Le dichiarazioni del portoghese ai microfoni di Sky Sport dopo il ritorno e la doppietta allo Spezia Leggi su 90min (Di domenica 1 novembre 2020) Le dichiarazioni del portoghese ai microfoni di Sky Sportil ritorno e la

Bolanet : #LiveBolanet FT: Spezia 1-4 Juventus (32' Pobega ; 16' Morata, 58'76' Ronaldo, 68' Rabiot) | Possessions: 45%-55% |… - tuttosport : #Ronaldo è guarito dal #Coronavirus: l'annuncio della #Juve ?? - forumJuventus : GdS: 'Carica Ronaldo, Cristiano ritorna part-time Juve, ora scatta con lo Spezia. Pirlo ritrova il portoghese, serv… - Neschio__92 : A sto punto non so se sia più importante #Ibra per il Milan, #Lukaku per l’Inter oppure #Ronaldo per la Juve. Resta… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: '#Juventus in sofferenza sino all’ingresso del fenomeno che ha ribadito la differenza. Perde #Pirlo che...' Tony #Damas… -