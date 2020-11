Inter, alla ricerca della svolta in Champions contro il Real (Di domenica 1 novembre 2020) Delusione, rabbia e rimpianti. Può sintetizzarsi così l'avvio di stagione dell'Inter. Complici la partenza stentata della Juventus e una campagna acquisiti di spessore, i nerazzurri hanno ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 novembre 2020) Delusione, rabbia e rimpianti. Può sintetizzarsi così l'avvio di stagione dell'. Complici la partenza stentataJuventus e una campagna acquisiti di spessore, i nerazzurri hanno ...

Inter : ?? | THROWBACK #InterParma ci riporta alla memoria alcuni tra i più grandi attaccanti della storia dell'Inter... ma… - Inter : LIVE-??-La conferenza di Antonio Conte alla vigilia di #InterParma: seguila in diretta con noi ?? - pisto_gol : In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da die… - InterMilanTO : RT @90ordnasselA: Quelli del “ormai questa stagione non la raddrizzi più, stagione ormai andata” mi spezzano. Siamo alla giornata num. 6 di… - KillerJoe67 : RT @mirkonicolino: Alla #Juve annullati 5 gol e negati 4 rigori in 3 partite, non se n'è saputo nulla. Sbagliano contro l'#Inter (forse, io… -