Il magico valzer di Sonego | è in finale a Vienna

Ultime Notizie dalla rete : magico valzer

Quotidiano.net

di Ubaldo Scanagatta Un valzer vincente dopo l’altro per Lorenzo Sonego, proprio come è d’obbligo esibire a Vienna. Oggi giocherà la sua prima finale in un Atp 500 contro il tennista più in forma del ...«Il concerto di stasera vuole essere un inno alla leggerezza. Vuole fare immergere gli spettatori nel mondo poetico e intimo della musica, trasmettendo un po’ di distensione in un periodo così comples ...