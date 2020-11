Ibrahimovic: non sfidate il virus (Di domenica 1 novembre 2020) Appello di Ibrahimovic, giocatore del Milan, in un video per la regione Lombardia: “Non sei Zlatan, non sfidate il virus”. Un modo per raggiungere anche i tanti tifosi giovavni che in questo periodo sono stati accusati di non rispettare le regole. Cosa dice Ibrahimovic nel video? “Non sei Zlatan” “Usate sempre la mascherina, restate distanziati e così vinceremo”. E’ questo il messaggio che il calciatore lancia a tutti i tifosi del Milan e agli appassionati di calcio, insieme al distanziamento. Nelle scorse settimane ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire essere contagiato dal Covid, e anche se per fortuna ora è guarito, ha deciso di diventare un testimonial. Giovedì è uscito il video per la campagna di sensibilizzazione della Regione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 novembre 2020) Appello di, giocatore del Milan, in un video per la regione Lombardia: “Non sei Zlatan, nonil”. Un modo per raggiungere anche i tanti tifosi giovavni che in questo periodo sono stati accusati di non rispettare le regole. Cosa dicenel video? “Non sei Zlatan” “Usate sempre la mascherina, restate distanziati e così vinceremo”. E’ questo il messaggio che il calciatore lancia a tutti i tifosi del Milan e agli appassionati di calcio, insieme al distanziamento. Nelle scorse settimane ha provato sulla sua pelle cosa vuol dire essere contagiato dal Covid, e anche se per fortuna ora è guarito, ha deciso di diventare un testimonial. Giovedì è uscito il video per la campagna di sensibilizzazione della Regione ...

