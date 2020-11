Hoffenheim-Union Berlin lunedì | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 1 novembre 2020) Ultimo incontro di questa sesta giornata di Bundesliga di scena a Sinsheim dove l’ospiterà l’. La squadra di Hoeness viene dalla bella vittoria in quel di Gent in Europa League, un 4 a 1 netto e sorprendente vista l’assenza di Kramaric in attacco. Al di là de valore dell’avversario e della forza del girone europeo, per … InfoBetting: Scommesse Sportive e