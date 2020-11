Gigi Proietti in terapia intensiva: sarebbe esclusa l’ipotesi Covid (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana. Lo fa sapere il sito del ‘Il Tempo’. Secondo il quotidiano l’attore non avrebbe avuto bisogno di cure ospedaliere a causa del Covid, ma per alcuni problemi cardiaci. Domani Proietti compirà 80 anni, tutti dedicati all’arte. L'articolo Gigi Proietti in terapia intensiva: sarebbe esclusa l’ipotesi Covid proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 2 novembre 2020)è ricoverato inin una clinica romana. Lo fa sapere il sito del ‘Il Tempo’. Secondo il quotidiano l’attore non avrebbe avuto bisogno di cure ospedaliere a causa del, ma per alcuni problemi cardiaci. Domanicompirà 80 anni, tutti dedicati all’arte. L'articoloinl’ipotesiproviene da Italia Sera.

