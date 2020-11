FORMAZIONI Udinese Milan | torna Donnarumma | Deulofeu titolare

(Di domenica 1 novembre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; de Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka,. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Nuytinck, Bonifazi, Molina, Makengo, Zeegelaar, Ter Avest, Forestieri, Lasagna, Nestorovski. Allenatore: Gotti.(4-2-3-1): G.; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, R. Leão; Ibrahimović. A ...

UDINESE-MILAN FORMAZIONI UFFICIALI - Tutto pronto alla 'Dacia Arena' per Udinese-Milan, 'lunch match' della 6^ giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali ...