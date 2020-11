Fifa 21 Sfida Creazione Jason Denayer Rulebreakers

Leggi su imiglioridififa

(Di domenica 1 novembre 2020) Proseguono le SBC su21! Stavolta è il turno di quella denominata “” in versioneAnche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le sfiderosa fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili soluzioni! Ricordiamo che in … L'articolo proviene da FUT Universe.