F1, Lewis Hamilton: "Non so se ci sarò l'anno prossimo. Sono molto forte e posso andare avanti, ma…" (Di domenica 1 novembre 2020) Lewis Hamilton ha vinto il GP di Emilia Romagna 2020 andato in scena oggi sul circuito di Imola ed è così riuscito a porre il proprio sigillo anche sul tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Il britannico, scattato dalla seconda piazzola, non era partito benissimo, ma poi è riuscito a prendere il comando della gara con una serie di giri veloci e una strategia ben studiata per mettere in ginocchio il compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha ormai messo una seria ipoteca sulla conquista del settimo titolo iridato ed è a un passo dall'eguagliare il record di Michael Schumacher. Nonostante gli eccezionali risultati, però, non si conosce ancora quale sarà il futuro del 35enne, perché al momento non c'è la firma sul rinnovo di contratto con le ...

