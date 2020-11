F1: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gp di Imola (Di domenica 1 novembre 2020) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Ad Imola straordinaria prova di forza di un pazzesco Lewis Hamilton che si piazza davanti a Valtteri Bottas, la Mercedes è dunque campione del Mondo. Grande dispiacere per Max Verstappen, uscito di scena dopo aver colpito un detrito. Quinto posto per Charles Lecerc. CLASSIFICA piloti AGGIORNATA dopo GP Imola 2020 Lewis Hamilton 292 Valtteri Bottas 197 Max Verstappen 162 Daniel Ricciardo 95 Charles Leclerc 85 Sergio Perez 82 Lando Norris 69 Carlos Sainz 65 Alexander Albon 64 Pierre Gasly 63 Lance Stroll 57 Esteban Ocon 40 Daniik Kvyat 26 Sebastian Vettel 18 Nico Hulkenberg 10 Antonio Giovinazzi 4 Kimi Raikkonen 4 Romain ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Leil Gran Premio dell’Emilia Romagna. Adstraordinaria prova di forza di un pazzesco Lewis Hamilton che si piazza davanti a Valtteri Bottas, la Mercedes è dunque campione del Mondo. Grande dispiacere per Max Verstappen, uscito di scenaaver colpito un detrito. Quinto posto per Charles Lecerc. CLASSIFICAAGGIORNATAGP2020 Lewis Hamilton 292 Valtteri Bottas 197 Max Verstappen 162 Daniel Ricciardo 95 Charles Leclerc 85 Sergio Perez 82 Lando Norris 69 Carlos Sainz 65 Alexander Albon 64 Pierre Gasly 63 Lance Stroll 57 Esteban Ocon 40 Daniik Kvyat 26 Sebastian Vettel 18 Nico Hulkenberg 10 Antonio Giovinazzi 4 Kimi Raikkonen 4 Romain ...

