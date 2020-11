F1 GP Imola 2020, Hamilton: “La vittoria mi scalda il cuore” (Di domenica 1 novembre 2020) “E’ stata una gara spossante. Ho fatto una brutta partenza, ma la vittoria mi scalda il cuore perché so quanto lavorano i ragazzi che lavorano in fabbrica e non li celebriamo mai abbastanza”. Così Lewis Hamilton, vincitore del GP dell’Emilia Romagna, alla fine della gara che ha permesso a Mercedes di centrare il settimo titolo costruttori consecutivo. “E’ fantastico vedere lo spirito di questo team e sono grato di poterne fare parte conquistando un record che nessun team era riuscito a stabilire. Non è semplice portare in pista grandi prestazioni un weekend dopo l’altro, non avrei mai potuto immaginare di conquistare questo record“ ha concluso l’inglese. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “E’ stata una gara spossante. Ho fatto una brutta partenza, ma lamiil cuore perché so quanto lavorano i ragazzi che lavorano in fabbrica e non li celebriamo mai abbastanza”. Così Lewis, vincitore del GP dell’Emilia Romagna, alla fine della gara che ha permesso a Mercedes di centrare il settimo titolo costruttori consecutivo. “E’ fantastico vedere lo spirito di questo team e sono grato di poterne fare parte conquistando un record che nessun team era riuscito a stabilire. Non è semplice portare in pista grandi prestazioni un weekend dopo l’altro, non avrei mai potuto immaginare di conquistare questo record“ ha concluso l’inglese.

