Covid | domani il nuovo Dpcm | verso lo stop agli spostamenti tra Regioni e lockdown locali

(Di domenica 1 novembre 2020)traSi avvicina sempre di più il momento del: vista la continua impennata di nuovi contagi da-19 in Italia e l’ingresso del nostro Paese nel cosiddetto “scenario 4” delineato dall’Iss, il premier Giuseppe Conte è a lavoro da ieri con i suoi ministri, lee i sindaciper mettere a punto le nuove restrizioni., lunedì 2 novembre 2020, dovrebbero essere ufficializzati i nuovi provvedimenti restrittivi, con il presidente del Consiglio che si presenterà alle 12 alla Camera e alle ...

Si accelera sulla nuova stretta, il governo prepara per domani sera un nuovo Dpcm, dopo un passaggio del premier Conte in Parlamento. Il Cts: chiusure provinciali là dove necessario, rivedere il trasp ...NUOVO DPCM – Conte riferirà domani in Parlamento sulle misure anti-Covid e sul nuovo Dpcm. Il nuovo Dpcm dovrebbe essere varato, quindi, nella giornata di lunedì, mentre il Cts ha riaggiornato ...