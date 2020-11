Coronavirus, Mattarella ricorda le vittime della pandemia: “Basta egoismi, unire gli sforzi” (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nei giorni in cui si commemorano i defunti, si e’ recato al Cimitero di Castegnato, in provincia di Brescia, dove ha reso omaggio a tutte le vittime del COVID-19, deponendo una corona di fiori sulla stele dedicata a quanti sono deceduti a causa della pandemia. La lapide, inaugurata lo scorso 6 settembre, era impreziosita da una Croce di bronzo che, nella notte tra il 7 e l’8 settembre, e’ stata trafugata dal cimitero. Leggi su dire (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nei giorni in cui si commemorano i defunti, si e’ recato al Cimitero di Castegnato, in provincia di Brescia, dove ha reso omaggio a tutte le vittime del COVID-19, deponendo una corona di fiori sulla stele dedicata a quanti sono deceduti a causa della pandemia. La lapide, inaugurata lo scorso 6 settembre, era impreziosita da una Croce di bronzo che, nella notte tra il 7 e l’8 settembre, e’ stata trafugata dal cimitero.

