Calciomercato Juventus, addio a Dybala: pronto un super scambio (Di domenica 1 novembre 2020) Calciomercato Juventus, Paulo Dybala non rinnova: l’argentino è pronto ad essere ceduto in un super scambio La Juventus, oltre al difficile inizio di stagione, è alle prese anche con la ‘grana’ Dybala. Il calciatore argentino, il quale ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ancora deve trovare un accordo per il rinnovo con … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020), Paulonon rinnova: l’argentino èad essere ceduto in unLa, oltre al difficile inizio di stagione, è alle prese anche con la ‘grana’. Il calciatore argentino, il quale ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ancora deve trovare un accordo per il rinnovo con … L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : La #Juve e il regista: un mese di tempo per capire se serve davvero - La borsa di Pedullà - JManiaSite : #Paratici molto attivo sul versante ligure per rafforzare il centrocampo del futuro #Rovella - calciomercatoit : #Juventus, l'agente di #Dybala torna in Argentina: slitta ancora il rinnovo, summit più lontano ?? #CMITmercato - arsenali : Calciomercato Inter, dalla Spagna | Eriksen resta in Serie A: prezzo shock - calciomercatoit : #Alaba offerto al #RealMadrid, #Juventus e #Inter nei guai ?? #CMITmercato -