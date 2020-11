Arriva un nuovo Dpcm: stop a spostamenti tra regioni e lockdown mirati. Bar e ristoranti in bilico (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri mattina il premier Conte ha dichiarato che il Governo stava «valutando se intervenire ancora». Ma in serata, dopo una serie di riunioni interne all’esecutivo, è emersa forte l’indicazione che, tra domani e martedì, sarà emanato un nuovo Dpcm su scala nazionale. Si limiteranno i movimenti tra le regioni (saranno consentiti solo quelli per motivi di salute, lavoro o domicilio). Si ridurrà l’orario dei negozi (anticipo della chiusura alle 18). Sarà decretato lo stop ai centri commerciali nel weekend. Bar e ristoranti sono in bilico: il quotidiano scrive che potrebbero chiudere del tutto. Si ipotizza poi l’estensione della didattica a distanza per le superiori al 100%, ma anche, forse, l’inclusione nella dad ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 novembre 2020) Ieri mattina il premier Conte ha dichiarato che il Governo stava «valutando se intervenire ancora». Ma in serata, dopo una serie di riunioni interne all’esecutivo, è emersa forte l’indicazione che, tra domani e martedì, sarà emanato unsu scala nazionale. Si limiteranno i movimenti tra le(saranno consentiti solo quelli per motivi di salute, lavoro o domicilio). Si ridurrà l’orario dei negozi (anticipo della chiusura alle 18). Sarà decretato loai centri commerciali nel weekend. Bar esono in: il quotidiano scrive che potrebbero chiudere del tutto. Si ipotizza poi l’estensione della didattica a distanza per le superiori al 100%, ma anche, forse, l’inclusione nella dad ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nuovo Ospedale di Boscotrecase, arriva nuovo personale dopo i 40 contagi tra i sanitari Il Fatto Vesuviano In arrivo un nuovo “mini lockdown”: chiusura anticipata dei negozi, zone rosse e regioni blindate

Lunedì mattina arriverà il nuovo Dpcm del governo con ulteriori misure restrittive per l’emergenza covid. Tra le misure previste ci sono i lockdown locali con zone rosse dove più alto è il contagio, o ...

