Zielinski pronto al rientro | contro il Sassuolo dal primo minuto

MondoNapoli : Repubblica su Zielinski ed Elmas: 'Gattuso pronto a trovargli un nuovo ruolo' - - infoitsport : Elmas e Zielinski negativi al Covid, la reazione di Gattuso. Osimhen è pronto a tornare grande - SiamoPartenopei : Elmas e Zielinski negativi al Covid, la reazione di Gattuso. Osimhen è pronto a tornare grande -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski pronto

Preoccupano in casa Napoli le condizioni di Insigne. Il capitano era uscito dopo 21 minuti nella partita di giovedì a San Sebastian per un infortunio alla stessa gamba di qualche settimana fa. L’attac ...Mister Gennaro Gattuso e i giocatori, come riporta l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, ieri sono stati sottoposti a un altro ciclo di tamponi, che per fortuna non ha riservato brutte sorpres ...