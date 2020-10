Serie A, Bologna-Cagliari finisce 3 a 2: decide doppietta di Barrow (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Bologna ha battuto il Cagliari 3-2 nell'incontro valido per la sesta giornata di Serie A. Sardi in vantaggio dopo 15 minuti con la rete di Joao Pedro, pareggio dei padroni di casa firmato da Barrow,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilha battuto il3-2 nell'incontro valido per la sesta giornata diA. Sardi in vantaggio dopo 15 minuti con la rete di Joao Pedro, pareggio dei padroni di casa firmato da,...

OptaPaolo : 24 - Musa Barrow è il primo giocatore ad andare in doppia cifra di gol con la maglia del Bologna in Serie A impiega… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Gol e spettacolo, #BolognaCagliari 3-2. La doppietta di #Barrow regala i 3 punti a Sinisa. #SerieA - Gazzetta_it : Gol e spettacolo, #BolognaCagliari 3-2. La doppietta di #Barrow regala i 3 punti a Sinisa. #SerieA - Andersinho_ITA : RT @OptaPaolo: 24 - Musa Barrow è il primo giocatore ad andare in doppia cifra di gol con la maglia del Bologna in Serie A impiegando meno… - milansette : Serie A, Bologna-Cagliari 3-2 -