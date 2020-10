Roma, ricordi Heinze? Cicinho rivela: “Diceva che Totti non doveva essere capitano” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Heinze è matto. A Roma, dopo un mese, diceva che Totti non doveva essere capitano. E dopo che lo ha detto ha giocato solo due volte“. Cicinho, ex esterno giallorosso, rivela un retroscena piuttosto particolare dell’esperienza di Gabriel Heinze alla Roma. “A Roma non potevi parlare così di Totti – ha detto Cicinho intervistato da ArenaSBT -. A Roma non era ben visto né dagli italiani né dai brasiliani e qualche argentino“. E ancora su Heinze: “Se viene al Palmeiras dopo poco tempo litigherà con Felipe Melo, ve lo dico subito. Osvaldo aveva qualche remora nei suoi confronti. Non ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “è matto. A, dopo un mese, diceva chenoncapitano. E dopo che lo ha detto ha giocato solo due volte“., ex esterno giallorosso,un retroscena piuttosto particolare dell’esperienza di Gabrielalla. “Anon potevi parlare così di– ha dettointervistato da ArenaSBT -. Anon era ben visto né dagli italiani né dai brasiliani e qualche argentino“. E ancora su: “Se viene al Palmeiras dopo poco tempo litigherà con Felipe Melo, ve lo dico subito. Osvaldo aveva qualche remora nei suoi confronti. Non ...

sportface2016 : #Roma, ricordi #Heinze? #Cicinho rivela: 'Per lui #Totti non doveva essere capitano' - marcoleofrigio : @AntonioTalia @minimumfax Echo&theBunnymen che ricordi...! Una delle canzoni dei bellissimi anni Ottanta, si vedeva… - RobMaida : RT @Tdrreteoro: Giuliano #Giannichedda e i ricordi in biancoceleste al @Tdrreteoro: “L’emozione più bella? La vittoria della #CoppaItalia.… - Tdrreteoro : Giuliano #Giannichedda e i ricordi in biancoceleste al @Tdrreteoro: “L’emozione più bella? La vittoria della… - musica_amore : Mauro Di Maggio - Questo Mai - Live @ Coffee Pot Roma - 15.01.2017 -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ricordi Roma, ricordi Heinze? Cicinho rivela: "Diceva che Totti non doveva essere capitano" Sportface.it Roma, ricordi Heinze? Cicinho rivela: “Diceva che Totti non doveva essere capitano”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

28 ottobre, l’Anpi scrive al sindaco

per ricordare l’ultimo episodio di resistenza dei patrioti civitavecchiesi contro le camicie nere pronte a marciare su Roma. “Nelle giornate del 28 e 29 ottobre del 1922 – spiegano dall’Anpi – la ...

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.per ricordare l’ultimo episodio di resistenza dei patrioti civitavecchiesi contro le camicie nere pronte a marciare su Roma. “Nelle giornate del 28 e 29 ottobre del 1922 – spiegano dall’Anpi – la ...