Roma. Lui era ai domiciliari, ma in un una casa con acqua e luce ‘gratis’: arrestato insieme alla compagna (Di sabato 31 ottobre 2020) acqua e luce “gratis” nell’appartamento di un 34enne Romano, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che condivide con la sua compagna 43enne. Questo è quanto hanno scoperto il Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario quando sono entrati all’interno di un’abitazione di via Andrea Verga per verificare la presenza del 34enne. I militari, dopo aver notato dei fili elettrici, fuoriuscire dal vano del contatore elettrico, hanno voluto vederci chiaro ed hanno scoperto che i cavi erano allacciati abusivamente ad una centralina pubblica, bypassando il reale consumo energetico dell’appartamento. Leggi anche: Roma, arrestato il frontman di un noto gruppo rap: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020)“gratis” nell’appartamento di un 34enneno, sottopostomisura cautelare degli arresti, che condivide con la sua43enne. Questo è quanto hanno scoperto il Carabinieri della StazioneMonte Mario quando sono entrati all’interno di un’abitazione di via Andrea Verga per verificare la presenza del 34enne. I militari, dopo aver notato dei fili elettrici, fuoriuscire dal vano del contatore elettrico, hanno voluto vederci chiaro ed hanno scoperto che i cavi eranocciati abusivamente ad una centralina pubblica, bypassando il reale consumo energetico dell’appartamento. Leggi anche:il frontman di un noto gruppo rap: ...

OfficialASRoma : KUMBULLA! Di testa! Primo gol in giallorosso per lui! Siamo avanti al 73'! Daje Roma! #YBRoma 1-2 - CorriereCitta : Roma. Lui era ai domiciliari, ma in un una casa con acqua e luce ‘gratis’: arrestato insieme alla compagna - claviggi : @lorenzolume @caputmundiHeidi @archivetro @PasqualeTotaro @dariosci1 @romewise @f_girasole @fiorillomanuel1… - dambro_d : RT @ruggierofilann4: 27 ANNI FA CI LASCIAVA FEDERICO FELLINI. IL PIU' GRANDE REGISTA ITALIANO DI SEMPRE. LUI UN MITO. PER LUI PARLANO I SUO… - SHOWNET24 : RAI. Il Centro di Produzione di Via Teulada in #Roma verrà intitolato ad ANTONELLO FALQUI. La tv è nata con lui.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lui Lirola: “Iachini tranquillo. Squadra crede in lui. Roma? Forte. Ma non partiamo battuti” Fiorentina.it Comacchio ha tifato per il suo Comandante Chomakov mister del Cska contro la Roma

Ieri sera l’ex giocatore e tecnico lagunare ha guidato dalla panchina la squadra bulgara impegnata all’Olimpico nel match di Europa League ...

FR7, ritorno da capitano

L’occasione per rifarsi già domani è assai ghiotta e il palcoscenico dell’Olimpico è il migliore per un fuoriclasse come lui, che proprio alla sesta ... oltre al gol (che gli manca dal 27 giugno a ...

Ieri sera l’ex giocatore e tecnico lagunare ha guidato dalla panchina la squadra bulgara impegnata all’Olimpico nel match di Europa League ...L’occasione per rifarsi già domani è assai ghiotta e il palcoscenico dell’Olimpico è il migliore per un fuoriclasse come lui, che proprio alla sesta ... oltre al gol (che gli manca dal 27 giugno a ...