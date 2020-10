Nuoro, una carabiniera è rimasta ferita in una rapina alle poste: è caccia all’uomo (Di sabato 31 ottobre 2020) In una rapina con sparatoria una carabiniera è rimasta ferita. È successo stamani, a Fonni, dentro un ufficio postale del nuorese, dove alcuni malviventi hanno concluso una rapina, dopo aver atteso l’arrivo del direttore e dei dipendenti. Dentro l’ufficio non erano presenti clienti. Ma quando i rapinatori sono usciti hanno trovato una pattuglia di carabinieri, impegnati in un giro perlustrativo, e così hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco colpendo l’auto dei militari sulla fiancata sinistra. Uno dei proiettili ha però colpito anche la carabiniera, che era al posto di guida, ferendola al polpaccio destro. Mentre il secondo militare, che si trovava al posto del passeggero, è rimasto illeso. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) In unacon sparatoria una. È successo stamani, a Fonni, dentro un ufficio postale del nuorese, dove alcuni malviventi hanno concluso una, dopo aver atteso l’arrivo del direttore e dei dipendenti. Dentro l’ufficio non erano presenti clienti. Ma quando itori sono usciti hanno trovato una pattuglia di carabinieri, impegnati in un giro perlustrativo, e così hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco colpendo l’auto dei militari sulla fiancata sinistra. Uno dei proiettili ha però colpito anche la, che era al posto di guida, ferendola al polpaccio destro. Mentre il secondo militare, che si trovava al posto del passeggero, è rimasto illeso. La ...

