Grande Fratello Vip organizza una festa di Halloween: Tommaso Zorzi in lacrime per il suo costume (Di sabato 31 ottobre 2020) Come ogni anno, il Grande Fratello Vip ha deciso di organizzare una festa a tema per Halloween, invitando i concorrenti ad indossare dei costumi per l'occasione. A tutti i concorrenti sono stati forniti dei costumi, ma per Tommaso Zorzi è arrivata una sorpresa poco gradita: per lui e per Stefania Orlando infatti sono stati preparati i costumi delle gemelle di Shining. Secondo la ricostruzione degli utenti, l'influencer avrebbe sin da subito manifestato il suo disagio nell'indossare il costume da donna, ma alla fine, impossibilitato a cambiarlo e per non rovinare la festa, avrebbe ceduto. Una volta indossato il costume, Tommaso, in ...

