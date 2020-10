Gf Vip, Stefania Orlando sbotta contro la Gregoraci: “Sembra in vacanza” (Di sabato 31 ottobre 2020) Stefania Orlando rivela a Maria Teresa Ruta di non apprezzare l’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci nella casa: “Sembra in vacanza” Tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci non si può dire che… Questo articolo Gf Vip, Stefania Orlando sbotta contro la Gregoraci: “Sembra in vacanza” è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 31 ottobre 2020)rivela a Maria Teresa Ruta di non apprezzare l’atteggiamento di Elisabettanella casa: “Sembra in vacanza” Traed Elisabettanon si può dire che… Questo articolo Gf Vip,la: “Sembra in vacanza” è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il terzo VIP salvo è... STEFANIA! #GFVIP - GrandeFratello : Scherzetto! Stefania non deve abbandonare la Casa! Ma agli altri VIP non lo diremo subito... ?? #GFVIP - FlavioLapi6 : @GrandeFratello Stefania nella casa non fa per tè devi uscire dalla casa del Grande Fratello Vip - Heidy_VIP_ : MAMMA STEFANIA >>> #GFVIP - ohitsGygy : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che il terzo VIP salvo è... STEFANIA! #GFVIP -