GF Vip | pubblico furioso dopo l’annuncio di Alfonso Signorini | “Non è giusto!”

(Di sabato 31 ottobre 2020) Un’altra diretta piena di colpi di scena quella del GF Vip. La 14esima puntata del reality di Canale 5 è andata in onda venerdì 30 ottobre e ha visto la clamorosa uscita di scena di una delle concorrenti più amate dal: Guenda Goria. Prima di uscire definitivamente dalla porta rossa, però, la figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto la possibilità di confrontarsi con papà Amedeo, che la scorsa settimana l’aveva definita “bipolare” salvo poi correggere il tiro in una intervista successiva. “Vi chiedo scusa, lei è sanissima”, ha detto lui. Dall’altra parte, la Ruta gli ha chiesto di non utilizzare più simili termini nei confronti della figlia, cosa che sarebbe già accaduto durante alcuni loro litigi. Poi i filmati in cui madre e figlia parlano della vita ...