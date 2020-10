F1 | Valtteri Bottas | “Mi sono dovuto sudare questa pole | ma domani sarà una bella lotta con Lewis e Max”

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020)piazza la zampata nel momento più importante della giornata e conquista una fantasticaposition nel Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes, dopo aver faticato un po’ nelle prove libere, ha messo assieme un time-attack eccezionale all’ultimo tentativo del Q3 fermando il cronometro in 1’13″609 e scavalcando il compagno di squadraHamilton per 97 millesimi. Si tratta della 15ma partenza al palo della carriera per il 31enne nativo di Nastola, capace di interpretare nel migliore dei modi il meraviglioso circuito di Imola sul giro secco. “Non è mai facile andare inposition eme ladavvero dovuta ...