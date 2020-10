“Crescita del 16,1% nel trimestre? Errori nel valutare”. L’economista avverte il governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Un’analisi piena di Errori e valutazioni poco credibili. Questo, secondo l’economista Riccardo Realfonzo, il giudizio sul Nadef del governo, la nota di aggiornamento presentata dal governo alle Camere contenente le previsioni economiche e finanziarie dell’esecutivo. Un documento preparato come peggio non si poteva, secondo il professore dell’Università del Sannio che, in un’intervista rilasciata ad Affari Italiani, ha spiegato: “Quanti Errori e banalità nel valutare i dati Istat sul terzo trimestre. Le previsioni Nadef restano poco credibili. La caduta del Pil sarà a due cifre (certo non meglio delle previsioni Ocse e Fmi, intorno al -10,5%) e il debito sarà oltre il 160% del Pil a fine anno Secondo Realfonzo, dunque, “il Nadef ... Leggi su ilparagone (Di sabato 31 ottobre 2020) Un’analisi piena die valutazioni poco credibili. Questo, secondo l’economista Riccardo Realfonzo, il giudizio sul Nadef del, la nota di aggiornamento presentata dalalle Camere contenente le previsioni economiche e finanziarie dell’esecutivo. Un documento preparato come peggio non si poteva, secondo il professore dell’Università del Sannio che, in un’intervista rilasciata ad Affari Italiani, ha spiegato: “Quantie banalità nel valutare i dati Istat sul terzo. Le previsioni Nadef restano poco credibili. La caduta del Pil sarà a due cifre (certo non meglio delle previsioni Ocse e Fmi, intorno al -10,5%) e il debito sarà oltre il 160% del Pil a fine anno Secondo Realfonzo, dunque, “il Nadef ...

