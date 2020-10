Covid | festa in autogrill per aggirare il Dpcm | in 15 al party

Leggi su urbanpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Sembrerebbe quasi una barzelletta ma la trovata di un gruppo di persone si è realmente concretizzata in Puglia dove, perle regole imposte dalin materia di, ci si è ritrovati a farin. In barba alle norme che vietano assembramenti e riunioni di gruppo, ben 15 persone hanno pensato di organizzare unin autostrada, contravvenendo ai divieti del governo. Leggi anche >>, Monaco: «Non si decida chi ricoverare in base all’età. Lo Stato non ci lasci soli»: in 15 ad Acquaviva adilI festeggiamenti del tutto singolari sono avvenuti ad Acquaviva delle Fonti, in un’area di ...