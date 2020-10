Covid, de Magistris: Il Governo dia liquidità ai Comuni (Di sabato 31 ottobre 2020) “Chiedo al Governo di rimettere subito, domani mattina, la misura di Protezione civile che diede liquidita’ ai Comuni che in maniera perfetta o quasi portarono i soldi nelle tasche dei cittadini. I sindaci, che tra di loro sono uniti, sono in prima linea. Dateci risorse economiche subito altrimenti la pandemia sociale esplode e poi non si dica che i sindaci non lo avevano detto”. Lo chiede il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a Coffe Break su La7. L'articolo Covid, de Magistris: Il Governo dia liquidità ai Comuni proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) “Chiedo aldi rimettere subito, domani mattina, la misura di Protezione civile che diede liquidita’ aiche in maniera perfetta o quasi portarono i soldi nelle tasche dei cittadini. I sindaci, che tra di loro sono uniti, sono in prima linea. Dateci risorse economiche subito altrimenti la pandemia sociale esplode e poi non si dica che i sindaci non lo avevano detto”. Lo chiede il sindaco di Napoli, Luigi de, intervenuto a Coffe Break su La7. L'articolo, de: Ildia liquidità aiproviene da Ildenaro.it.

stanzaselvaggia : De Magistris: “Mica posso andare in mezzo ai tafferugli”. (Video) - Agenzia_Ansa : #Musumeci: 'Chiusura di bar e ristoranti in Sicilia dalle 18 alle 22-23' #Covid #ANSA - infoitinterno : Covid Campania, de Magistris: 'Se lockdown, allora subito compensazioni'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Campania, de Magistris: 'Se lockdown, allora subito compensazioni'. IDIRETTA - alemarescotti : I sindaci di #Napoli e #Milano devono ancora farsi spiegare cosa è l'indice #Rt per il #covid? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Magistris Covid a Napoli, De Magistris: “Lo stop scatenerà la rivolta. Prima servono aiuti" La Repubblica Covid Campania, de Magistris: "Se lockdown, allora subito compensazioni". DIRETTA

Non vorrei di certo perdere la sua stima, quindi mi permetta di precisare che io non voglio avere nulla a che vedere con la cultura. Forse Lei potrebbe aiutarmi a curare questa innaturale dipendenza ...

Scuole, De Luca contro tutti. Chi protesta? Le 'mammine di tendenza'. Azzolina è 'un pappagallo'. Il video

di diffondere falsità sulla gestione Covid in Campania. Prima di farlo, parla di politica locale. Oggi il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha inviato una lettera al presidente della Regione ...

Non vorrei di certo perdere la sua stima, quindi mi permetta di precisare che io non voglio avere nulla a che vedere con la cultura. Forse Lei potrebbe aiutarmi a curare questa innaturale dipendenza ...di diffondere falsità sulla gestione Covid in Campania. Prima di farlo, parla di politica locale. Oggi il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha inviato una lettera al presidente della Regione ...