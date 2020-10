Coronavirus, Lamorgese “Lockdown deve essere extrema ratio” (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le proteste in piazza non sono il motivo per il quale non si procede a un lockdown. Attendiamo, perchè vogliamo vedere gli esiti delle misure prese con l’ultimo Dpcm. Chiudere tutto non è una misura facile, che può avere risvolti negativi sulla nostra economia e qualora si volesse fare bisogna farlo sull’evidenza dei dati scientifici che rendono non procrastinabile una soluzione di questo tipo. deve essere l’extrema ratio”. Così Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, al Festival dell’ottimismo organizzato da Il Foglio. “Pochi giorni fa abbiamo convocato un tavolo ed è emerso da tutte le forze presenti che non ci sono evidenze di una strategia unica per le proteste in piazza. Legittimo manifestare, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le proteste in piazza non sono il motivo per il quale non si procede a un lockdown. Attendiamo, perchè vogliamo vedere gli esiti delle misure prese con l’ultimo Dpcm. Chiudere tutto non è una misura facile, che può avere risvolti negativi sulla nostra economia e qualora si volesse fare bisogna farlo sull’evidenza dei dati scientifici che rendono non procrastinabile una soluzione di questo tipo.l’ratio”. Così Luciana, ministro dell’Interno, al Festival dell’ottimismo organizzato da Il Foglio. “Pochi giorni fa abbiamo convocato un tavolo ed è emerso da tutte le forze presenti che non ci sono evidenze di una strategia unica per le proteste in piazza. Legittimo manifestare, ma ...

