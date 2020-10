Conte perde consensi senza scudo politico

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 31 ottobre 2020) Dicono i sondaggisti che il consenso degli italiani per il loro presidente del Consiglio sia sceso di dieci punti, piombando in poche settimane dal 50 al 40% e con tendenza negativa. La seconda ondata di Covid non sembra giovare a Giuseppeche pure domina con i suoi solitari decreti la scena politica italiana da quando l’emergenza gli ha consegnato i «pieni poteri» inutilmente vagheggiati da Matteo Salvini nella pazza estate del Papeete. Domina, certo, malo smalto dei mesi scorsi,il piglio decisionista delle sue conferenze stampa in diretta all’ora dei telegiornali di Stato. Probabilmente anche lui avverte la stanchezza di chi, avendo affrontato la prima pandemia ed essendosi illuso che tutto fosse finito, si trova adesso a ricominciare daccapo con i sacrifici, le restrizioni, le paure.