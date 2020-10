Conte | “Fuori dalla pandemia a primavera”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Per il premierpotremmo essere fuoria primavera. “Numeri preoccupanti. Ma confidiamo di essere fuoria primavera”. E spiega poi che si sta studiando l’andamento della curva e il governo e già al lavoro per arginare i contagi. Per il ministro Lamorgese il lockdown è solo “l’extrema ratio“, e afferma che “valuteremo la curva del contagio dopo le restrizioni dell’ultimo Dpcm e decideremo”. Per Boccia, la soluzione ideale sarebbe quella di chiusure mirate nelle zone più a rischio: “Se ci vorrà, se c’è la necessità di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l’Rt non è uguale dappertutto, questa cosa evidentemente in ...